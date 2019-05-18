Стал известен состав сборной Латвии на матч с Россией

Сегодня, 18 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Латвии и России. Начало — в 13:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.



Подопечные Боба Хартли выйдут на игру в следующем составе:



Мерзликин (Гудлевскис);

Кулда — Цибульскис, Балцерс — Блюгерс — Кениньш;

Зиле — Сотниекс, Дарзиньш — Мейя — Индрашис;

Балинскис — Якс, Рих. Букартс — Бичевскис — Роб. Букартс;

Гегерис — Батня — Маренис, Дзиерикалс.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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