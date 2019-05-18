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ЧМ-2019: Латвия открыла счёт, не дав сборной России обновить рекорд сухой серии

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ЧМ-2019: Латвия открыла счёт, не дав сборной России обновить рекорд сухой серии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

В матче сборных России и Латвии на чемпионате мира по хоккею счёт открыли подопечные Боба Хартли. На 11-й минуте защитник Оскар Цибульскис великолепным броском реализовал большинство. «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию матча

Таким образом, сборная Латвии помешала россиянам установить новый рекорд по длительности сухой серии на чемпионате мира. Если подопечные Ильи Воробьёва не пропустили бы в первом периоде, был бы обновлён рекорд 2017 года — 201 минута 50 секунд без пропущенных шайб.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Посмотреть видео можно на YouTube.

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