ЧМ-2019: Латвия открыла счёт, не дав сборной России обновить рекорд сухой серии

В матче сборных России и Латвии на чемпионате мира по хоккею счёт открыли подопечные Боба Хартли. На 11-й минуте защитник Оскар Цибульскис великолепным броском реализовал большинство. «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию матча
Таким образом, сборная Латвии помешала россиянам установить новый рекорд по длительности сухой серии на чемпионате мира. Если подопечные Ильи Воробьёва не пропустили бы в первом периоде, был бы обновлён рекорд 2017 года — 201 минута 50 секунд без пропущенных шайб.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Посмотреть видео можно на YouTube.
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