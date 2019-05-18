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Сборная России уступает Латвии после первого периода на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России уступает Латвии после первого периода на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России уступает команде Латвии после первого периода на чемпионате мира по хоккею — 0:1. Единственный гол в матче забил на 11-й минуте защитник сборной Латвии Оскар Цибульскис, эффектно реализовав большинство. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Подопечные Ильи Воробьёва вышли на лёд в следующем составе:

Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Россия выигрывает у Латвии на ЧМ. Сенсации не будет. LIVE
Команда Ильи Воробьёва проводит пятый матч на турнире в Братиславе. Всё самое интересное — в нашем онлайне.
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