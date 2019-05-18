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Джонс: после обстоятельств прошлого матча «Шаркс» следовало быть более готовыми

Джонс: после обстоятельств прошлого матча «Шаркс» следовало быть более готовыми
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс поделился впечатлениями от поражения в четвёртом матче серии плей-офф с «Сент-Луис Блюз» (1:2, 2-2 в серии).

«Нам стоило быть более готовыми к матчу. Если вспомнить, при каких обстоятельствах „Блюзмены“ проиграли предыдущий поединок, можно было понять, с каким желанием они начнут сегодня. Мы же вышли слишком расслабленными», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Счёт уже на 35-й секунде встречи открыл форвард хозяев Иван Барбашёв. В конце периода в большинстве отличился Тайлер Бозак. В середине третьего игрового отрезка Томаш Гертл в формате «5 на 4» отыграл одну шайбу.

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