Сборная России забила Латвии три гола за второй период

Сборная России удачно провела второй период матча с командой Латвии на чемпионате мира по хоккею. Подопечные Ильи Воробьёва забросили три шайбы усилиями Дмитрия Орлова, Никиты Гусева и Никиты Кучерова, не пропустив ни разу. После 40 минут игры счёт 3:1 в пользу сборной России.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи.
Подопечные Ильи Воробьёва вышли на лёд в следующем составе:
Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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