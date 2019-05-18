Сборная России забила Латвии три гола за второй период

Сборная России удачно провела второй период матча с командой Латвии на чемпионате мира по хоккею. Подопечные Ильи Воробьёва забросили три шайбы усилиями Дмитрия Орлова, Никиты Гусева и Никиты Кучерова, не пропустив ни разу. После 40 минут игры счёт 3:1 в пользу сборной России.



«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию встречи.



Подопечные Ильи Воробьёва вышли на лёд в следующем составе:



Василевский (Георгиев);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Россия выигрывает у Латвии на ЧМ. Сенсации не будет. LIVE Команда Ильи Воробьёва проводит пятый матч на турнире в Братиславе. Всё самое интересное — в нашем онлайне.