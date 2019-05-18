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Сборная России одержала победу над Латвией на чемпионате мира

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России одержала победу над Латвией на чемпионате мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России одержала победу в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Латвии, встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, россияне выиграли пять из пяти матчей на групповом этапе ЧМ, у Латвии — две победы.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Первый период подопечные Ильи Воробьёва проиграли, пропустив гол в меньшинстве от Оскарса Цибульскиса. На старте второго периода сборная России сумела сравнять счёт и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Дмитрия Орлова и Никиты Гусева. На 33-й минуте Никита Кучеров упрочил преимущество россиян, установив окончательный счёт.

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Латвия
1 : 3
1:0, 0:3, 0:0
Россия
1:0 – Цибульскис (Индрашис) – 10:28 (4x3), 1:1 – Орлов (Ковальчук, Плотников) – 20:27 (5x5), 1:2 – Гусев (Дадонов, Кучеров) – 23:50 (5x4), 1:3 – Кучеров (Анисимов) – 32:40 (5x5)

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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