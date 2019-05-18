Сборная США разгромила Данию на ЧМ-2019

Сборная США уверенно переиграла команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 7:1. У американской команды четыре победы на турнире, у датчан — две.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
В первом периоде подопечные Джеффа Блэшилла забросили четыре шайбы, авторами которых стали Фрэнк Ватрано, Алекс Дебринкэт, Джеймс ван Римсдайк и Крис Крайдер. Во втором периоде сборная США забила ещё дважды усилиями Дила Ларкина и оформившего дубль Дебринкэта, у Дании голом отличился Ник Олесен. На 52-й минуте голом отметился Джек Айкел, установив окончательный счёт.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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