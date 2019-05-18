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Сборная США разгромила Данию на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная США разгромила Данию на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная США уверенно переиграла команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 7:1. У американской команды четыре победы на турнире, у датчан — две.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

В первом периоде подопечные Джеффа Блэшилла забросили четыре шайбы, авторами которых стали Фрэнк Ватрано, Алекс Дебринкэт, Джеймс ван Римсдайк и Крис Крайдер. Во втором периоде сборная США забила ещё дважды усилиями Дила Ларкина и оформившего дубль Дебринкэта, у Дании голом отличился Ник Олесен. На 52-й минуте голом отметился Джек Айкел, установив окончательный счёт.

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Дания
1 : 7
0:4, 1:2, 0:1
США
0:1 – Ватрано (Райан, Хэнифин) – 10:34 (5x5), 0:2 – Дебринкэт (Кейн, Сутер) – 11:03 (5x4), 0:3 – Келлер (ван Римсдайк, Сутер) – 14:24 (5x5), 0:4 – Крайдер (Хьюз, Айкел) – 18:49 (5x5), 1:4 – Олесен (Бау, Лауридсен) – 24:50 (5x5), 1:5 – Дебринкэт (Кейн, Уайт) – 31:55 (5x5), 1:6 – Ларкин (Райан) – 33:17 (5x5), 1:7 – Айкел (Кейн, Дебринкэт) – 51:19 (5x4)

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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