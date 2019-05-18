Блэшилл одержал 18-ю победу со сборной США на ЧМ, установив рекорд
Сборная США уверенно победила команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 7:1.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Для главного тренера сборной США Джеффа Блэшилла победа стал 18-й с командой США на чемпионатах мира, специалист установил новый рекорд американской команды.
В первом периоде подопечные Джеффа Блэшилла забросили четыре шайбы, авторами которых стали Фрэнк Ватрано, Алекс Дебринкэт, Джеймс ван Римсдайк и Крис Крайдер. Во втором периоде сборная США забила ещё дважды усилиями Дила Ларкина и оформившего дубль Дебринкэта, у Дании голом отличился Ник Олесен. На 52-й минуте голом отметился Джек Айкел, установив окончательный счёт.
Сборная США разгромила Данию на ЧМ-2019
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