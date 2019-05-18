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Блэшилл одержал 18-ю победу со сборной США на ЧМ, установив рекорд

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ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Блэшилл одержал 18-ю победу со сборной США на ЧМ, установив рекорд
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная США уверенно победила команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 7:1.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Для главного тренера сборной США Джеффа Блэшилла победа стал 18-й с командой США на чемпионатах мира, специалист установил новый рекорд американской команды.

В первом периоде подопечные Джеффа Блэшилла забросили четыре шайбы, авторами которых стали Фрэнк Ватрано, Алекс Дебринкэт, Джеймс ван Римсдайк и Крис Крайдер. Во втором периоде сборная США забила ещё дважды усилиями Дила Ларкина и оформившего дубль Дебринкэта, у Дании голом отличился Ник Олесен. На 52-й минуте голом отметился Джек Айкел, установив окончательный счёт.

Сборная США разгромила Данию на ЧМ-2019
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