Ковальчук: у Латвии была тройная мотивация, они пытались нас вывести

Капитан сборной России Илья Ковальчук поделился эмоциями после игры с Латвией (3:1).
«В первом периоде сказались два дня паузы? Нет, конечно. В большинстве было огромное количество моментов, надо было забивать. Вратарь у них здорово сыграл в первом периоде. Главное, что выиграли. Двигаемся дальше. Завтра серьёзнее соперник, очень хорошая команда. Сегодня не было такого, чтобы потратить как можно меньше сил, но получилось так, что играли на низких оборотах.
Мы прекрасно понимаем, что через несколько матчей будут игры навылет. Поэтому сейчас нужно как можно лучше провести последние две игры, чтобы подойти к ним в тонусе.
История про 160 бокалов пива? Это дело прессы – писать, фотографировать. Наше дело выходить и играть.
Латвия всегда была крепкой командой. Тем более играть против нас для них тройная мотивация. Ничего особенного мы не увидели. Хорошо ребята трудились, шайбу ловили, пытались вывести нас из себя. Это всё ожидаемо», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 18 мая 2019
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