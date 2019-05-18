Хартли — о моментах с Орловым и Задоровым: не говорю о судьях, я смотрю КХЛ-ТВ

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли высказался о судействе в матче со сборной России (1:3).



«Эпизоды с участием Задорова и Орлова? Никогда не говорю об арбитрах, я смотрю КХЛ-ТВ. Можно его провести мне в номер отеля?

Меня могут наказать за разговоры с арбитрами? Я тренирую и никогда не говорю с арбитрами. Я смотрю КХЛ-ТВ.



Надеюсь, Алексей Анисимов (главный арбитр КХЛ. — Прим. ред.) тут. Он здесь? Тогда я с ним. Я бы тогда с ним завтра позавтракал", — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Первый период подопечные Ильи Воробьёва проиграли, пропустив гол в меньшинстве от Оскарса Цибульскиса. На старте второго периода сборная России сумела сравнять счёт и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Дмитрия Орлова и Никиты Гусева. На 33-й минуте Никита Кучеров упрочил преимущество россиян, установив окончательный счёт.