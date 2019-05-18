Кулда: классно играть против таких игроков, как Малкин, но лучше было взять очки

Защитник сборной Латвии Артур Кулда поделился впечатлениями от поражения в матче со сборной России (1:3) на ЧМ-2019.
«Мы сегодня играли на победу. Хорошо провели первый и третий периоды. Могли сыграть лучше во втором, но соперник очень сильный, один из фаворитов чемпионата. Против таких игроков, как Малкин я не играл два года — в последний раз встречались на чемпионате мира в Германии. Интересно и классно играть против них. Но еще лучше было бы забрать какие-то очки. У нас были моменты в третьем периоде — если бы реализовали, все могло сложиться по-другому», — сказал Кулда журналистам.
Василевский — хороший вратарь, претендент на «Везина Трофи». Помню, как мы с ним вместе играли в Уфе», — передаёт слова Кулды корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 18 мая 2019
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