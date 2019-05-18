Мерзликин: отлично, что у Овечкина не шли броски из офиса, ждал больше «девяток»
Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин после матча со сборной России (1:3) поделился впечатлениями от игры Александра Овечкина.
«У Овечкина не шли броски из его зоны? Отлично! Честно, все знают, какой он и какой у него бросок. Я раньше против него не играл, этот матч был отличной проверкой для следующего сезона, который я буду начинать в НХЛ. Чтобы я знал, какого это, а то до этого только по телевизору и в Плейстейшене его видел. Ожидал больше «девяток», «девятки» с его стороны не летели, а больше летели возле щитка. Но всё равно, бросок у него красивый, хороший, жёсткий», — передаёт слова голкипера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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