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Мерзликин: отлично, что у Овечкина не шли броски из офиса, ждал больше «девяток»

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Мерзликин: отлично, что у Овечкина не шли броски из офиса, ждал больше «девяток»
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин после матча со сборной России (1:3) поделился впечатлениями от игры Александра Овечкина.

«У Овечкина не шли броски из его зоны? Отлично! Честно, все знают, какой он и какой у него бросок. Я раньше против него не играл, этот матч был отличной проверкой для следующего сезона, который я буду начинать в НХЛ. Чтобы я знал, какого это, а то до этого только по телевизору и в Плейстейшене его видел. Ожидал больше «девяток», «девятки» с его стороны не летели, а больше летели возле щитка. Но всё равно, бросок у него красивый, хороший, жёсткий», — передаёт слова голкипера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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