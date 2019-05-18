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Воробьёв рассказал о заменах партнёров Овечкина при игре в большинстве

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Воробьёв рассказал о заменах партнёров Овечкина при игре в большинстве
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв после матча со сборной Латвии (3:1) прокомментировал игру своей команды в большинстве.

«Овечкин не мог подстроиться при игре в большинстве, это вина Зайцева или Хафизуллина? Что значит вина? Во-первых, у нас одна команда, мы не переходим на личности. Будем работать, завтра поработаем над этим.

Почему меняли Зайцева и Хафизуллина, это связано с Овечкиным? Это связано с тем, что мы ищем вариант большинства, который будет очень хорошо работать. Зайцев три года практически не играл в большинстве. Естественно, ему нужно время», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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Наша команда была лучше и в хоккее, и в силовой борьбе. Жаль только рассекли лицо Овечкину.
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