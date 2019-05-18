Воробьёв рассказал о заменах партнёров Овечкина при игре в большинстве

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв после матча со сборной Латвии (3:1) прокомментировал игру своей команды в большинстве.
«Овечкин не мог подстроиться при игре в большинстве, это вина Зайцева или Хафизуллина? Что значит вина? Во-первых, у нас одна команда, мы не переходим на личности. Будем работать, завтра поработаем над этим.
Почему меняли Зайцева и Хафизуллина, это связано с Овечкиным? Это связано с тем, что мы ищем вариант большинства, который будет очень хорошо работать. Зайцев три года практически не играл в большинстве. Естественно, ему нужно время», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
- 18 мая 2019
-
17:35
-
17:24
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:57
-
16:51
-
16:42
-
16:39
-
16:35
-
16:31
-
16:26
-
16:21
-
16:16
-
16:13
-
16:09
-
16:05
-
16:01
-
15:58
-
15:53
-
15:51
-
15:47
-
15:40
-
15:35
-
15:32
-
14:54
-
14:43
-
14:34
-
14:17
-
14:08
-
13:52
-
13:42
-
13:38
-
13:06