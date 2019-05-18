Стычка на клюшках с Кузнецовым, взгляд Василевского из ворот. Фото победы России

18 мая в Братиславе на льду стадиона имени Ондрея Непелы в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею национальная команда России одержала победу над Латвией со счётом 3:1.

Первый период подопечные Ильи Воробьёва проиграли, пропустив гол в меньшинстве от Оскарса Цибульскиса. На старте второго периода сборная России сумела сравнять счёт и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Дмитрия Орлова и Никиты Гусева. На 33-й минуте Никита Кучеров упрочил преимущество россиян, установив окончательный счёт.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Лучшие фото с матча Латвия — Россия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Братиславе.