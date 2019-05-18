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Третьяк: настрой нашей сборной на Швейцарию должен быть серьёзнее, чем на Латвию

ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Третьяк: настрой нашей сборной на Швейцарию должен быть серьёзнее, чем на Латвию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Латвии в матче чемпионата мира со счётом 3:1.

«После двух дней перерыва сегодня тяжеловато ребятам было, но победа есть победа. Сейчас начнутся важные матчи? Да, каждый матч надо выигрывать, уважать соперника и всегда выходить в полной боевой готовности. Всегда есть что улучшать в игре команды, но самое главное – настрой на соперника. И, думаю, на швейцарцев он должен быть серьёзнее, чем на Латвию.

Кучеров идёт на рекорд результативности россиян на ЧМ? Дай бог, команда вся работает», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Латвия украла у России рекорд и была наказана. А как вы хотели?
Наша команда была лучше и в хоккее, и в силовой борьбе. Жаль только рассекли лицо Овечкину.
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