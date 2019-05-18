Третьяк: настрой нашей сборной на Швейцарию должен быть серьёзнее, чем на Латвию
Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над командой Латвии в матче чемпионата мира со счётом 3:1.
«После двух дней перерыва сегодня тяжеловато ребятам было, но победа есть победа. Сейчас начнутся важные матчи? Да, каждый матч надо выигрывать, уважать соперника и всегда выходить в полной боевой готовности. Всегда есть что улучшать в игре команды, но самое главное – настрой на соперника. И, думаю, на швейцарцев он должен быть серьёзнее, чем на Латвию.
Кучеров идёт на рекорд результативности россиян на ЧМ? Дай бог, команда вся работает», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Латвия украла у России рекорд и была наказана. А как вы хотели?
Наша команда была лучше и в хоккее, и в силовой борьбе. Жаль только рассекли лицо Овечкину.
- 18 мая 2019
-
17:35
-
17:24
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:57
-
16:51
-
16:42
-
16:39
-
16:35
-
16:31
-
16:26
-
16:21
-
16:16
-
16:13
-
16:09
-
16:05
-
16:01
-
15:58
-
15:53
-
15:51
-
15:47
-
15:40
-
15:35
-
15:32
-
14:54
-
14:43
-
14:34
-
14:17
-
14:08
-
13:52
-
13:42
-
13:38
-
13:06
Партнерский контент