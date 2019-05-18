Все голы сборной России в матче с Латвией на чемпионате мира — 2019

Сборная России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, россияне выиграли пять матчей группового этапа ЧМ из пяти.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Посмотреть видео всех голов матча можно на YouTube.
Первый период подопечные Ильи Воробьёва проиграли, пропустив гол в меньшинстве от Оскарса Цибульскиса. На старте второго периода сборная России сумела сравнять счёт и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Дмитрия Орлова и Никиты Гусева. На 33-й минуте Никита Кучеров упрочил преимущество россиян, установив окончательный счёт.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
- 18 мая 2019
-
17:35
-
17:24
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:57
-
16:51
-
16:42
-
16:39
-
16:35
-
16:31
-
16:26
-
16:21
-
16:16
-
16:13
-
16:09
-
16:05
-
16:01
-
15:58
-
15:53
-
15:51
-
15:47
-
15:40
-
15:35
-
15:32
-
14:54
-
14:43
-
14:34
-
14:17
-
14:08
-
13:52
-
13:42
-
13:38
-
13:06