Маршан: надо было видеть, как Бэкес радовался выходу «Бостона» в финал

Нападающий клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Брэд Маршан поделился мнением о значении для команды опытного нападающего Дэвида Бэкеса.



«Все было на его лице написано после матча с „Коламбусом“. Бэкес играет огромную роль в нашей команде. Это выдающийся лидер, и своей игрой он помог нам настроиться. Феноменальный человек, замечательный партнер. У его потрясающая карьера. Если давно играешь в лиге, начинаешь ценить победы и понимать, какой ценой дается шанс завоевать Кубок Стэнли. В этом году он появился у нас. Надо было видеть, как он радовался. Потрясающее зрелище», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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