Канадский форвард Манта забросил шайбу, держа клюшку между ног

Нападающий сборной Канады Энтони Манта отправил в ворота соперника красивую шайбу в третьем периоде встречи с командой Германии. Форвард использовал необычный финт, бросив в момент, когда клюшка находилась между ног.



В матче продолжается третий период, сборная Канады лидирует — 6:1.

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Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею