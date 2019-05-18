Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Норвегия одержала победу с разгромным счётом в матче с Италией на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Норвегия одержала победу с разгромным счётом в матче с Италией на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Норвегии встречалась с Италией в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 7:1 в пользу скандинавской сборной.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александер Райшенберг, Матиас Треттенес, Микаэль Хага, Тобиас Линдстрём, Сондре Ольден, Мартин Рёймарк и Стефан Эспеланн. У итальянцев отличился Анджело Мичелли, забросивший первую шайбу команды на нынешнем турнире.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Италия
1 : 7
0:1, 0:0, 1:6
Норвегия
0:1 – Райшенберг (Лесунн, Мартинсен) – 15:23 (5x5), 0:2 – Треттенес (Олимб, Валькве Ольсен) – 41:17 (5x5), 1:2 – Мичели (Хельфер, Костнер) – 42:03 (5x5), 1:3 – Хага (Валькве Ольсен, Бонсаксен) – 43:55 (5x5), 1:4 – Линдстрём (Мартинсен) – 47:45 (5x5), 1:5 – Ольден (Холёс, Олимб) – 49:06 (5x5), 1:6 – Рёймарк – 51:39 (5x5), 1:7 – Эспеланн (Булль, Хага) – 59:08 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент