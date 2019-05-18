38-летний Терещенко: все, кто хочет доказать, что я «старый», встретимся на льду

Нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко поделился эмоциями от возвращения в состав бело-голубых. Минувший сезон 38-летний хоккеист провёл в минском «Динамо».



«Минск! Беларусь! Я хочу вас всех от всего сердца поблагодарить за возможность сыграть 27 матчей, за тот приём, который вы мне оказали, за те слова, которые мне писали и говорили, — это очень важно для меня!



Я провёл потрясающие пять месяцев в Минске, и это был большой вызов и шаг для меня. Мне выпал шанс осознать, чего я стою. Спасибо руководству за поддержку. Команде — за честь быть капитаном! Главное, не унывайте, у вас отличная команда, и у неё большой потенциал! В спорте надо уметь терпеть и постоянно ставить перед собой самые большие цели — без этого не может быть спорта и спортсмена. Верьте в команду!



«Динамо» Москва — это мой дом! Я обещал вернуться. Я вернулся! Этот сезон — новый вызов для меня. Опять будут говорить, что я старый пенсионер, который пришёл за деньгами. В этом мире есть более важные вещи, чем деньги. В 38 уже играют не из-за денег. В 38 уже другие мотивации и цели. Все, кто хочет доказать, что я «старый», встретимся на льду. Спасибо всем, кто в меня до сих пор верит и помогает», — написал игрок в своём «инстаграме».

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