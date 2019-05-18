Обзор игры ЧМ-2019 Канада — Германия с хет-триком Стоуна и чудо-голом Манты

Сборная Канады встречалась с Германией в матче групповой стадии чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Кошице и закончилась со счётом 8:1 в пользу североамериканской команды. Немцы потерпели первое поражение на турнире.

Посмотреть видеообзор матча можно в «твиттере» ИИХФ.

Нападающий Марк Стоун оформил хет-трик, и на это ему потребовалось два периода. Дубль на счету форварда Энтони Манты, возглавившего список снайперов турнира. По одной шайбе забросили Тома Шабо, Сэм Райнхарт и Энтони Чирелли. Единственный гол в составе Германии забил Ясин Эхлиз.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).