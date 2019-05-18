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Обзор игры ЧМ-2019 Канада — Германия с хет-триком Стоуна и чудо-голом Манты

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Обзор игры ЧМ-2019 Канада — Германия с хет-триком Стоуна и чудо-голом Манты
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Канады встречалась с Германией в матче групповой стадии чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Кошице и закончилась со счётом 8:1 в пользу североамериканской команды. Немцы потерпели первое поражение на турнире.

Посмотреть видеообзор матча можно в «твиттере» ИИХФ.

Нападающий Марк Стоун оформил хет-трик, и на это ему потребовалось два периода. Дубль на счету форварда Энтони Манты, возглавившего список снайперов турнира. По одной шайбе забросили Тома Шабо, Сэм Райнхарт и Энтони Чирелли. Единственный гол в составе Германии забил Ясин Эхлиз.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Первый взгляд в плей-офф. Как России уйти от Канады и США в 1/4 финала?
Очень просто. Нужно выигрывать группу и выходить на немцев.
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