Богдан Киселевич не останется в НХЛ и подпишет контракт с ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич продолжит карьеру в составе ЦСКА.



На игрока претендовали многие топ-клубы КХЛ. В частности, сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Авангарда», предлагавшего хоккеисту более солидный контракт, чем ЦСКА.



В сезоне-2018/19 29-летний Киселевич провёл 32 игры за «Флориду Пантерз» и набрал 8 (0+8) очков при показателе полезности «–3». После обмена в «Джетс» Богдан ни разу не сыграл в составе новой команды. Киселевич уже защищал цвета ЦСКА в КХЛ с 2014 по 2018 год. До переезда в стан московской команды он выступал за «Северсталь».



Кроме того, ЦСКА покинет защитник Михаил Пашнин. Хоккеист расторгнет контракт, рассчитанный до 2020 года, и продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве».

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