Стоун: сборная Канады была хороша с первой и до последней минуты

Нападающий сборной Канады Марк Стоун прокомментировал результат матча чемпионата мира с командой Германии (8:1). Форвард «Вегас Голден Найтс» отправил в ворота соперников три шайбы, а канадцы вышли на второе место в группе A.



«Мы отлично проявили себя в начале турнира с точки зрения командной игры и с каждым днём становились всё лучше и лучше. Многие ребята начнут добиваться успеха, поскольку у нас единый и сплочённый коллектив. Вероятно, матч с Германией был лучшим на турнире. На мой взгляд, сборная Канады была хороша с первой и до последней минуты. Мы хотим показать лучший хоккей в плей-офф», — цитирует Стоуна официальный сайт ИИХФ.

20 мая сборная Канады встретится с Данией, а 21-го сыграет с американской командой.