Стоун: сборная Канады была хороша с первой и до последней минуты
Нападающий сборной Канады Марк Стоун прокомментировал результат матча чемпионата мира с командой Германии (8:1). Форвард «Вегас Голден Найтс» отправил в ворота соперников три шайбы, а канадцы вышли на второе место в группе A.
«Мы отлично проявили себя в начале турнира с точки зрения командной игры и с каждым днём становились всё лучше и лучше. Многие ребята начнут добиваться успеха, поскольку у нас единый и сплочённый коллектив. Вероятно, матч с Германией был лучшим на турнире. На мой взгляд, сборная Канады была хороша с первой и до последней минуты. Мы хотим показать лучший хоккей в плей-офф», — цитирует Стоуна официальный сайт ИИХФ.
20 мая сборная Канады встретится с Данией, а 21-го сыграет с американской командой.
Это вам не Олимпиада. Канада показала Германии кто тут главный
Немцы могли бы побороться за первые места в группе. Так думали. Но тут пришли канадцы.
- 18 мая 2019
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