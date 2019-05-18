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Стоун: сборная Канады была хороша с первой и до последней минуты

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стоун: сборная Канады была хороша с первой и до последней минуты
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Канады Марк Стоун прокомментировал результат матча чемпионата мира с командой Германии (8:1). Форвард «Вегас Голден Найтс» отправил в ворота соперников три шайбы, а канадцы вышли на второе место в группе A.

«Мы отлично проявили себя в начале турнира с точки зрения командной игры и с каждым днём становились всё лучше и лучше. Многие ребята начнут добиваться успеха, поскольку у нас единый и сплочённый коллектив. Вероятно, матч с Германией был лучшим на турнире. На мой взгляд, сборная Канады была хороша с первой и до последней минуты. Мы хотим показать лучший хоккей в плей-офф», — цитирует Стоуна официальный сайт ИИХФ.

20 мая сборная Канады встретится с Данией, а 21-го сыграет с американской командой.

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Немцы могли бы побороться за первые места в группе. Так думали. Но тут пришли канадцы.
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