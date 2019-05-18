Игрок QMJHL улетел в заградительное стекло после силового приёма соперника

«Галифакс Мусхедс» принимал «Принц Альберт Рэйдерс» в матче мемориального Кубка. Игра закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



В одном из эпизодов нападающий «Мусхедс» Кит Гетсон влетел в заградительное стекло после силового приема в исполнении защитника «Рэйдерс» Макса Мартина.

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» Sportsnet.

В нынешнем сезоне 19-летний Мартин провёл 59 матчей в регулярном чемпионате Западной хоккейной лиги (WHL). На его счету 6 заброшенных шайб и 35 результативных передач при показателе полезности «+45». В плей-офф Мартин отыграл 21 матч и отдал восемь голевых передач.

21-летний Гетсон принял участие в 35 матчах регулярки Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и набрал 26 (16+10) очков при показателе полезности «+9». В плей-офф отыграл 23 матча и набрал 15 (7+8) баллов.