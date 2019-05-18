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О'Райлли: звено, в котором играет Барбашёв, эффективно в любой ситуации

О'Райлли: звено, в котором играет Барбашёв, эффективно в любой ситуации
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли оценил игру четвёртого звена команды, которое составляют Иван Барбашёв, Александр Стин и Оскар Сундквист, в четвёртом матче серии финала Западной конференции с «Сан-Хосе Шаркс» (2:1, 2-2).

«Посмотрите, какой старт выдало звено Барбашёва, оно задало тон всему матчу. Эту тройку можно выпустить на лёд в любой ситуации, и она будет эффективной. Они завели команду важнейшим голом и крутой сменой, да и вообще в течение всего вечера доставляли сопернику проблемы. И это лишний раз показывает, каким глубоким составом мы обладаем», — цитирует О'Райлли официальный сайт НХЛ.

Барбашёв отметился результативным броском и забросил первую шайбу в плей-офф. На счету Ивана, помимо гола, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, бросок в створ и силовой приём за 12.49 на льду.

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