Крюг: тройка Бержерона способна переломить хребет любому сопернику

Защитник «Бостон Брюинз» Тори Крюг поделился мнением об игре ударного звена команды Брэд Маршан — Патрис Бержерон — Давид Пастрняк. «Медведи» вышли в финал Кубка Стэнли, обыграв в четырёх матчах «Каролину Харрикейнз».



«Дайте этой тройке сыграть достаточное количество матчей с любым соперником — и они найдут способ переломить ему хребет. Это то, что они делают, серия за серией. В том, как подобрать ключи к самым сложным противостояниям и в конце концов найти работающие комбинации, они неподражаемы», — цитирует Крюга официальный сайт НХЛ.

«Бостон Брюинз» получит 11 дней на подготовку к финалу Кубка Стэнли, в котором встретится с победителем противостояния «Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» (2-2).