Крюг: тройка Бержерона способна переломить хребет любому сопернику
Защитник «Бостон Брюинз» Тори Крюг поделился мнением об игре ударного звена команды Брэд Маршан — Патрис Бержерон — Давид Пастрняк. «Медведи» вышли в финал Кубка Стэнли, обыграв в четырёх матчах «Каролину Харрикейнз».
«Дайте этой тройке сыграть достаточное количество матчей с любым соперником — и они найдут способ переломить ему хребет. Это то, что они делают, серия за серией. В том, как подобрать ключи к самым сложным противостояниям и в конце концов найти работающие комбинации, они неподражаемы», — цитирует Крюга официальный сайт НХЛ.
«Бостон Брюинз» получит 11 дней на подготовку к финалу Кубка Стэнли, в котором встретится с победителем противостояния «Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» (2-2).
Раск всемогущий. «Бостон» «вынес» «Каролину» и вышел в финал Кубка Стэнли
Такой великолепный «Бостон» просто не имел права проигрывать «Каролине».
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