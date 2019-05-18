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Нюландер обошёл Кучерова и возглавил список бомбардиров ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Нюландер обошёл Кучерова и возглавил список бомбардиров ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Швеции встречалась со Швейцарией в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 4:3 в пользу скандинавской команды.

Нападающий шведской команды Вильям Нюландер забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» набрал 13 (4+9) очков и вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата мира, обойдя Никиту Кучерова, у которого 12 (4+8) баллов.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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