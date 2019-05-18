Хёрнквист — о победе в игре со Швейцарией: вы увидели уровень Экмана-Ларссона
Нападающий сборной Швеции Патрик Хёрнквист поделился эмоциями после матча со Швейцарией (4:3) на чемпионате мира 2019 года по хоккею.
«Швейцария давно находится в элите мирового хоккея. Мы играли с ними в финале прошлого чемпионата мира, поэтому прекрасно знали, к чему готовиться. До последних минут не было понятно, как закончится сегодняшний матч. Соперник сыграл отлично, но мы проявили все свои лучшие качества на льду. Матч мог закончиться как угодно. Экман-Ларссон забросил отличную шайбу в самый нужный момент. Вы увидели, какого уровня этот защитник. Впереди нас ждёт игра с Латвией. Мы, конечно, думаем только о первом месте в группе», — передаёт слова Хёрнквиста корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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- 18 мая 2019
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