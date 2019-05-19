Хишир: Швейцарии хватит бензина на Россию

Нападающий сборной Швейцарии Нико Хишир после поражения со счётом 3:4 в игре со Швецией поделился мнением о предстоящей игре с Россией.
«Конечно, нам хватит бензина на Россию. Отдохнём, и завтра новая игра. Нужно играть в наш хоккей, набрать уверенности. Нидеррайтер приезжает в понедельник. Конечно, это очень серьёзная подмога, он очень хороший игрок, хорошо, что приезжает. Но мы должны показывать такой же хоккей, как сейчас. Уверен, Нино нам поможет», — передаёт слова Хишира корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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