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Хишир: Швейцарии хватит бензина на Россию

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Хишир: Швейцарии хватит бензина на Россию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Швейцарии Нико Хишир после поражения со счётом 3:4 в игре со Швецией поделился мнением о предстоящей игре с Россией.

«Конечно, нам хватит бензина на Россию. Отдохнём, и завтра новая игра. Нужно играть в наш хоккей, набрать уверенности. Нидеррайтер приезжает в понедельник. Конечно, это очень серьёзная подмога, он очень хороший игрок, хорошо, что приезжает. Но мы должны показывать такой же хоккей, как сейчас. Уверен, Нино нам поможет», — передаёт слова Хишира корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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