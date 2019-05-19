Нападающий Нино Нидеррайтер присоединится к сборной Швейцарии 20 мая
Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер рассказал, когда нападающий «Каролины Харрикейнз» Нино Нидеррайтер присоединится к сборной.
«Нино приедет в понедельник, 20 мая», — передаёт слова Фишера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
26-летний форвард в минувшем регулярном сезоне забросил 23 шайбы и сделал 30 результативных передач в 76 матчах (в ходе сезона пополнил состав «ураганов» в результате обмена с «Миннесотой Уайлд»). В плей-офф Нидеррайтер отметился 4 (1+3) очками в 15 матчах. Его команда сегодня, 17 мая, завершила борьбу за Кубок Стэнли, проиграв «Бостон Брюинз» (0-4).
Сборная Швейцарии играет в одной группе с Россией, Швецией, Чехией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.
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