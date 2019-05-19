Йози: у России так много крутых игроков, что нельзя выделить кого-то одного
Защитник Роман Йози подвёл итоги матча со Швецией (3:4) на чемпионате мира 2019 года по хоккею.
«Игра была напряжённой. Толпа была оглушительно громкой. В прошлом году был очень важный матч, в этом тоже напряжённый и на больших скоростях. Не знаю, сильнее ли нынешняя шведская сборная прошлогодней, обе хорошие. В прошлом году у них была великолепная команда, в этом тоже, тяжело сказать.
Хорошо, что завтра мы тоже будем играть вечерний матч. Надо отдохнуть и быть готовым к России, для нас это будет очень важная игра. Не знаю, кто самый опасный игрок у россиян, тяжело сказать. У них так много крутых игроков, что нельзя выделить кого-то одного», — передаёт слова Йози корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Россия – единоличный лидер группы! Но Швеция от нас просто так не отстанет
«Тре крунур» вырвали победу у Швейцарии и запутали ситуацию в группе В до предела.
- 19 мая 2019
-
01:00
-
00:53
-
00:28
-
00:24
-
00:21
-
00:11
- 18 мая 2019
-
23:59
-
23:54
-
23:38
-
23:27
-
23:24
-
21:37
-
20:54
-
20:02
-
19:32
-
19:23
-
19:09
-
19:02
-
17:35
-
17:24
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:59
-
16:57
-
16:51
-
16:42
-
16:39
-
16:35
-
16:31
-
16:26
-
16:21
-
16:16
-
16:13
-
16:09
Партнерский контент