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Йози: у России так много крутых игроков, что нельзя выделить кого-то одного

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Йози: у России так много крутых игроков, что нельзя выделить кого-то одного
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник Роман Йози подвёл итоги матча со Швецией (3:4) на чемпионате мира 2019 года по хоккею.

«Игра была напряжённой. Толпа была оглушительно громкой. В прошлом году был очень важный матч, в этом тоже напряжённый и на больших скоростях. Не знаю, сильнее ли нынешняя шведская сборная прошлогодней, обе хорошие. В прошлом году у них была великолепная команда, в этом тоже, тяжело сказать.

Хорошо, что завтра мы тоже будем играть вечерний матч. Надо отдохнуть и быть готовым к России, для нас это будет очень важная игра. Не знаю, кто самый опасный игрок у россиян, тяжело сказать. У них так много крутых игроков, что нельзя выделить кого-то одного», — передаёт слова Йози корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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