Орлов — о силовом приёме: не пытался нанести травму, просто была борьба за шайбу

Защитник Дмитрий Орлов прокомментировал силовой приём в матче с Латвией (3:1), а также поделился ожиданиями от встречи со Швейцарией.

«Эпизод с Батней? Я не считаю, что там удаление было. Мы оба тянулись за шайбой, я выиграл эту борьбу и начал вставать, чтобы дальше продолжать катить. Видимо, он ещё оставался сидеть, и я задел его. Честно говоря, не могу сейчас прокомментировать. Надеюсь, с парнем всё хорошо. Я не грязный игрок, не стараюсь попасть кому-то в голову или нанести травму. Так что надеюсь, у Батни всё хорошо. Повторюсь, даже не пытался нанести травму. Просто была борьба за шайбу.

Сборная Швейцарии? Мы их ещё не разбирали. Но у них тоже быстрая команда. Они неплохо играют в этом турнире. Так что мы будем стараться навязывать свою игру. Посмотрим, как швейцарцы будут выглядеть. У них неплохая команда, игравшая год назад в финале чемпионата мира. Надо всегда уважать соперника, но играть в свою игру, показывать свой хоккей и биться», — приводят слова Орлова «Известия».