Францоуз: очень приятно, что познакомился в «Колорадо» с Варламовым и Задоровым

Голкипер «Колорадо Эвеланш» и сборной Чехии Павел Францоуз рассказал о первом годе за океаном и взаимоотношениях с россиянами из «Эвеланш» — Семёном Варламовым и Никитой Задоровым.

«Конечно, всегда надеешься на лучшее. Но, когда я ехал в Америку, знал, что начну выступление там с АХЛ и буду ждать свой шанс. В итоге не удалось дебютировать за главную команду. Но думаю, прошедший год дал мне то, что я хотел. Потому что я приблизился к НХЛ. И надеюсь, что скоро получится там заиграть.

Варламов и Задоров? Они оба хорошие ребята. Помогали мне, когда я приехал. Много общался с ними. Очень приятно, что познакомился и с Семёном, и с Никитой», — приводят слова Францоуза «Известия».

Францоуз уже выступал в КХЛ, где защищал цвета «Трактора» с 2015 по 2018 год. В мае прошлого года чешский вратарь подписал контракт с «лавинами».