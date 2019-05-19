Лундквист: Нюландер — один из лучших хоккеистов в мире
Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист высоко оценил игру нападающего команды Вильяма Нюландера. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» набрал 3 (1+2) очка в матче со Швейцарией (4:3) и возглавил гонку бомбардиров чемпионата мира. Шведский хоккеист опередил Никиту Кучерова, набравшего на один балл меньше.
«На мой взгляд, Нюландер является одним из лучших хоккеистов в мире. Очень приятно следить за его игрой. Вильям прекрасно работает с шайбой, он способен развивать сумасшедшую скорость. Нюландер демонстрирует очень привлекательный хоккей», — приводит слова Лундквиста Expressen.
Сборная Швеции является действующим чемпионом мира. На прошлогоднем турнире в Дании скандинавская сборная обыграла в финале Швейцарию в серии буллитов — 3:2.
Экхольм: матч Швеция — Швейцария получился одним из лучших в группе
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