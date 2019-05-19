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Касатонов: швейцарцы способны потрепать нервы любому сопернику

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Касатонов: швейцарцы способны потрепать нервы любому сопернику
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов высказал мнение о команде Швейцарии — следующем сопернике сборной России на чемпионате мира 2019 года по хоккею. Матч состоится сегодня, 19 мая, начало — в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Швейцарцев я бы назвал крепким орешком. Хорошая, быстрая, жёсткая и колючая команда, способная потрепать нервы любому сопернику, подтверждением чего стал субботний матч со шведами. Сборная России, бесспорно, несмотря на турнирную ситуацию и заключительный матч группового турнира со шведами, должна думать только о победе. На мой взгляд, команда ещё способна прибавить. Будем болеть за наших ребят», — сказал Касатонов «Чемпионату».

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