Суини: Хара может восстановиться к финалу, но я не собираюсь давать обещаний

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини оценил шансы защитника Здено Хары на участие в финале Кубка Стэнли. Словацкий хоккеист пропустил четвёртый матч серии финала Востока с «Каролиной Харрикейнз» (4:0) из-за травмы.



«У нас много времени, чтобы принять правильное решение и дать ему необходимое время для восстановления. Будем надеяться, что его окажется достаточно. И мы уверены, что его будет достаточно.



Точно не знаю, но ожидаю, что с Харой всё будет в порядке. Но я не собираюсь сидеть тут и давать какие-либо обещания. Верю, что время будет использовано эффективно и он будет в порядке. Но порой такие вещи находятся вне зоны твоего контроля», — приводит слова Суини официальный сайт НХЛ.

Здено Хара пропустил матч плей-офф впервые за восемь лет