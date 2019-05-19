Суини: Хара может восстановиться к финалу, но я не собираюсь давать обещаний
Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини оценил шансы защитника Здено Хары на участие в финале Кубка Стэнли. Словацкий хоккеист пропустил четвёртый матч серии финала Востока с «Каролиной Харрикейнз» (4:0) из-за травмы.
«У нас много времени, чтобы принять правильное решение и дать ему необходимое время для восстановления. Будем надеяться, что его окажется достаточно. И мы уверены, что его будет достаточно.
Точно не знаю, но ожидаю, что с Харой всё будет в порядке. Но я не собираюсь сидеть тут и давать какие-либо обещания. Верю, что время будет использовано эффективно и он будет в порядке. Но порой такие вещи находятся вне зоны твоего контроля», — приводит слова Суини официальный сайт НХЛ.
Здено Хара пропустил матч плей-офф впервые за восемь лет
У «Бостона» будут рекордные каникулы перед финалом Кубка Стэнли
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