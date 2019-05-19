Перрон: звено Барбашёва способно противостоять любой тройке
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон оценил игру четвёртого звена команды в серии финала Западной конференции с «Сан-Хосе Шаркс» (2-2). По словам игрока, тройка Ивана Барбашёва, Александра Стина и Оскара Сундквиста способна придать команде импульс.
«Они играют в очень хороший хоккей, по 15 минут за матч, способны противостоять любой тройке и всегда готовы придать команде импульс», — приводит слова Перрона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Пятый матч серии состоится в Калифорнии 19 мая, начало — в 22:00 мск. В финале Кубка Стэнли победитель противостояния встретится с «Бостон Брюинз», обыгравшим в финале Восточной конференции «Каролину Харрикейнз» со счётом 4-0. Первый матч состоится 28 мая.
У Барбашёва первый гол в плей-офф! «Сент-Луис» ещё поборется за финал
На этот раз «акулам» не подсуживали.
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