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Известны сочетания звеньев сборной России перед игрой со Швейцарией на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Известны сочетания звеньев сборной России перед игрой со Швейцарией на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Стали известны сочетания звеньев сборной России на утренней тренировке, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Сегодня, 19 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Швейцарии и России. Начало — в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;
«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
«Красные»: Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
«Жёлтые»: Задоров — Зуб, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.

Кирилл Капризов, пропустивший матч с Латвией, вернулся во второе звено, к Александру Овечкину и Евгению Кузнецову, заменив Александра Барабанова. В составе отсутствует Сергей Плотников.

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