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И. Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено к Овечкину и Кузнецову

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено к Овечкину и Кузнецову
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал, по какой причине нападающий Кирилл Капризов вернулся в звено к Евгению Кузнецову и Александру Овечкину.

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«Соображения такие, что мы хотим обратно попробовать, чтобы Капризов сыграл с Овечкиным и Кузнецовым. Будем смотреть. И Телегин у нас играет в звене с Ковальчуком и с Андроновым. Барабанов — 13-й нападающий. Для Кирилла это шанс вернуть уверенность.

Что касается последнего места в заявке, то пока нет необходимости заявлять. У нас все здоровы, поэтому держим.

Швейцарцы провели бодрый и хороший матч. Хорошая команда, они были финалистами в прошлом году. Понятно, что сегодня надо будет добавлять в некоторых компонентах. Работаем над этим», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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