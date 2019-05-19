И. Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено к Овечкину и Кузнецову

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал, по какой причине нападающий Кирилл Капризов вернулся в звено к Евгению Кузнецову и Александру Овечкину.

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«Соображения такие, что мы хотим обратно попробовать, чтобы Капризов сыграл с Овечкиным и Кузнецовым. Будем смотреть. И Телегин у нас играет в звене с Ковальчуком и с Андроновым. Барабанов — 13-й нападающий. Для Кирилла это шанс вернуть уверенность.



Что касается последнего места в заявке, то пока нет необходимости заявлять. У нас все здоровы, поэтому держим.



Швейцарцы провели бодрый и хороший матч. Хорошая команда, они были финалистами в прошлом году. Понятно, что сегодня надо будет добавлять в некоторых компонентах. Работаем над этим», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.