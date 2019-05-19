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Нюландер: приятно, что Лундквист похвалил меня, но впереди очень много работы

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Нюландер: приятно, что Лундквист похвалил меня, но впереди очень много работы
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер поделился мнением о своей игре на чемпионате мира 2019 год по хоккею. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» занимает первое место в списке бомбардиров турнира.

«Мне приятны слова Лундквиста, но не знаю, соответствуют ли они действительности. Надо признать, что на нынешнем турнире игра мне даётся. Впрочем, нужно очень много работать, чтобы стать лучшим хоккеистом в мире. Нужно отдать должное партнёрам, которые здорово открываются, что значительно облегчает мне жизнь.

Начало чемпионата мира получилось для меня успешным, но сборная Швеции ещё далека от поставленной задачи. Понятно дело, что мы хотим добраться до финала», — приводит слова Нюландера Aftonbladet.

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