Францоуз: не хотел стать первым вратарём, пропустившим гол от Италии

Голкипер сборной Чехии Павел Францоуз оценил первый матч на чемпионате мира 2019 года с командой Италии (8:0).



«Конечно, я не хотел пропустить. Не хотел стать первым вратарём на этом чемпионате мира, пропустившим от Италии. Но хоккей — такая игра, где может быть неудачный отскок, который принесёт гол. Считаю, итальянцы заслужили забросить шайбу. Они на 100 процентов отдаются игре, очень стараются.



Приехал дополнить нашу команду. Не знал, на какой буду позиции — в основе или запасе. Но хотел быть вместе с ребятами, так как считаю, что у нас собралась очень хорошая команда. И мы можем добиться отличного результата. Никаких условий перед Ржигой не ставил. Готов быть и запасным вратарём», — приводят слова Францоуза «Известия».

Сборная Италии забила первый гол на ЧМ-2019, отличившись в шестой игре