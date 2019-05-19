Макэвой: просто невероятно подумать, что «Бостон» сыграет в финале Кубка Стэнли
Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Стэнли. В финале Восточной конференции «медведи» обыграли в четырёх матчах «Каролину Харрикейнз».
«Я действительно думаю, что мы сыграли очень хорошо в обороне. Боролись за каждую шайбу и показывали настрой, что намерены выигрывать каждую такую дуэль. Каждый играл за команду, парни вставали на пути шайбы, блокируя броски в ходе серии. Просто невероятно подумать, что мы сыграем в финале Кубка Стэнли. Это просто мечта, которая стала реальностью», — цитирует Макэвоя официальный сайт НХЛ.
Первый матч финала Кубка Стэнли состоится 28 мая. «Бостон» сыграет с победителем пары «Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» (счёт в серии — 2-2).
Раск всемогущий. «Бостон» «вынес» «Каролину» и вышел в финал Кубка Стэнли
Такой великолепный «Бостон» просто не имел права проигрывать «Каролине».
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