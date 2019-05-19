Орлов: цена ошибки растёт, все команды будут стараться играть от ножа

Защитник сборной России Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от предстоящих матчей со Швейцарией и Швецией.
«С каждым матчем всё будет быстрее, жёстче. Сейчас с нами будут играть швейцарцы и шведы — я думаю, они повыше классом. С ними у нас идет борьба за лидерство в турнирной таблице. Сейчас игры будут как в плей-офф. Цена ошибки растёт, все команды будут стараться играть от ножа, по-умному», — приводят слова Орлова «Известия».
Матч Швейцария — Россия состоится сегодня, 19 мая, начало — в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
- 19 мая 2019
-
17:15
-
17:08
-
16:47
-
16:28
-
15:31
-
15:08
-
14:20
-
13:44
-
12:51
-
12:48
-
12:46
-
12:07
-
11:30
-
11:07
-
10:30
-
10:09
-
09:53
-
09:25
-
07:00
-
04:35
-
03:00
-
01:00
-
00:53
-
00:28
-
00:24
-
00:21
-
00:11
- 18 мая 2019
-
23:59
-
23:54
-
23:38
-
23:27
-
23:24
-
21:37
-
20:54
-
20:02