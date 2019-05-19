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Орлов: цена ошибки растёт, все команды будут стараться играть от ножа

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Орлов: цена ошибки растёт, все команды будут стараться играть от ножа
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной России Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от предстоящих матчей со Швейцарией и Швецией.

«С каждым матчем всё будет быстрее, жёстче. Сейчас с нами будут играть швейцарцы и шведы — я думаю, они повыше классом. С ними у нас идет борьба за лидерство в турнирной таблице. Сейчас игры будут как в плей-офф. Цена ошибки растёт, все команды будут стараться играть от ножа, по-умному», — приводят слова Орлова «Известия».

Матч Швейцария — Россия состоится сегодня, 19 мая, начало — в 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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