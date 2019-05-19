К. Хьюз: не так важно, под каким номером выберут брата. Он будет лучшим
Защитник «Ванкувер Кэнакс» и сборной США Куинн Хьюз высоко оценил игру брата — Джека, считающегося одним из фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги. В настоящий момент оба хоккеиста выступают за сборную на чемпионате мира.
«Если Джек не остановится в развитии и продолжит расти, не так уж важно, под каким номером его выберут. Он всё равно будет лучшим», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Младший будет круче Кейна и Мэттьюса. История братьев Хьюз
В такой семье он мог стать только хоккеистом.
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