К. Хьюз: не так важно, под каким номером выберут брата. Он будет лучшим

Защитник «Ванкувер Кэнакс» и сборной США Куинн Хьюз высоко оценил игру брата — Джека, считающегося одним из фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги. В настоящий момент оба хоккеиста выступают за сборную на чемпионате мира.



«Если Джек не остановится в развитии и продолжит расти, не так уж важно, под каким номером его выберут. Он всё равно будет лучшим», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).