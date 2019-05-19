Дмитрий Орлов извинился перед Оскаром Батней за удар в голову

Защитник сборной России Дмитрий Орлов принёс извинения форварду сборной Латвии Оскару Батне за удар в голову в матче чемпионата мира 2019 года, сообщил латвийский журналист Ульвис Броже.

Игра состоялась 18 мая и завершилась со счётом 3:1 в пользу российской команды. Во втором периоде Орлов, выполняя силовой приём, попал сопернику в голову. Арбитры не зафиксировали нарушения правил. Броже сообщил, что Орлов нашёл телефонный номер Батни и отправил сообщение с извинениями.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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