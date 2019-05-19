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Сборная США с трудом обыграла Германию на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная США с трудом обыграла Германию на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная США встречалась с Германией в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Кошице и закончилась со счётом 3:1 в пользу американской команды.

Подопечные Тони Сёдерхольма открыли счёт на 12-й минуте матча, отличился Фредерик Тиффельс. Американцы отыгрались до перерыва усилиями Джеймса ван Римсдайка. Во втором периоде шайб заброшено не было. Решающей оказалась заключительная треть матча. Дилан Ларкин вывел «звёздно-полосатых» вперёд, а окончательный счёт установил Джек Айкел, реализовавший большинство.

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Германия
1 : 3
1:1, 0:0, 0:2
США
1:0 – Тиффельс (Драйзайтль) – 11:55 (5x5), 1:1 – ван Римсдайк (Келлер, Мартинес) – 13:47 (5x5), 1:2 – Ларкин (ван Римсдайк, Мартинес) – 50:03 (5x5), 1:3 – Айкел (Кейн, Сутер) – 56:15 (5x4)

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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