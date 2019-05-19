Сборная США с трудом обыграла Германию на ЧМ-2019

Сборная США встречалась с Германией в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Кошице и закончилась со счётом 3:1 в пользу американской команды.

Подопечные Тони Сёдерхольма открыли счёт на 12-й минуте матча, отличился Фредерик Тиффельс. Американцы отыгрались до перерыва усилиями Джеймса ван Римсдайка. Во втором периоде шайб заброшено не было. Решающей оказалась заключительная треть матча. Дилан Ларкин вывел «звёздно-полосатых» вперёд, а окончательный счёт установил Джек Айкел, реализовавший большинство.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).