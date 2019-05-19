Ларкин вышел на второе место в истории сборной США по очкам на ЧМ

Сборная США встречалась с Германией в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Кошице и закончилась со счётом 3:1 в пользу американской команды.

Автором победной шайбы стал Дилан Ларкин. Форвард «Детройт Ред Уингз» набрал 34-е очко за карьеру на чемпионатах мира. Дилан вышел на второе место в истории сборной США по количеству очков, набранных на мировых первенствах. Он обошёл Марка Джонсона (33). Рекорд принадлежит капитану команды Патрику Кейну (40).

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).