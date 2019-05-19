39-летний Александр Ерёменко заключил новый контракт с московским «Динамо»

Хоккейный клуб «Динамо» Москва на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с голкипером Александром Ерёменко. Соглашение рассчитано на один сезон.

Воспитанник СДЮШОР «Динамо» в минувшем сезоне переписал сразу несколько рекордов, которые держались многие годы. Сезон-2018/19 стал 14-м для Ерёменко в составе московского «Динамо» (клубный рекорд среди вратарей), а заключительная игра регулярного чемпионата с магнитогорским «Металлургом» позволила превзойти рекорд Владимира Мышкина по количеству игр за клуб. Рекорд Мышкина держался на протяжении 28 лет.

В составе «Динамо» 39-летний Ерёменко дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013), выигрывал Кубок континента (2014), а также золотые (2005) и бронзовые медали чемпионата России (2015). Опытному голкиперу в общей сложности принадлежат более трёх десятков клубных рекордов.

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