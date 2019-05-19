Ворачек — о судьбе сборной Словакии на ЧМ-2019: это жестоко, искренне жаль

Капитан сборной Чехии Якуб Ворачек прокомментировал тот факт, что сборная Словакии потеряла шансы на выход в плей-офф домашнего чемпионата мира. Хозяева турнира останутся на пятом месте в группе A при любом исходе оставшихся матчей.
«Это слишком жестоко. У словаков хорошая команда, которая показала отличный хоккей. Болельщики отлично за них болели. Всё матчи на турнире они сыграли в упорной борьбе, но потерпели два тяжёлых поражения. Искренне жаль эту команду», — приводит слова Ворачека чешский журналист Зденек Янда.
Подопечные Крэйга Рэмзи потерпели два поражения на этом турнире, пропустив шайбы на последней минуте. В игре со сборной Канады Марк Стоун отличился за 1,8 секунды до конца третьего периода, а Германия победила Словакию, уступая 1:2 за две минуты до окончания основного времени.
- 19 мая 2019
-
22:22
-
21:21
-
21:15
-
20:34
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:50
-
19:39
-
19:25
-
19:21
-
18:15
-
18:05
-
17:55
-
17:15
-
17:08
-
16:47
-
16:28
-
15:31
-
15:08
-
14:20
-
13:44
-
12:51
-
12:48
-
12:46
-
12:07
-
11:30
-
11:07
-
10:30
-
10:09
-
09:53
-
09:25
-
07:00
-
04:35
-
03:00