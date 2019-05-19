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Ворачек — о судьбе сборной Словакии на ЧМ-2019: это жестоко, искренне жаль

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ворачек — о судьбе сборной Словакии на ЧМ-2019: это жестоко, искренне жаль
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Капитан сборной Чехии Якуб Ворачек прокомментировал тот факт, что сборная Словакии потеряла шансы на выход в плей-офф домашнего чемпионата мира. Хозяева турнира останутся на пятом месте в группе A при любом исходе оставшихся матчей.

«Это слишком жестоко. У словаков хорошая команда, которая показала отличный хоккей. Болельщики отлично за них болели. Всё матчи на турнире они сыграли в упорной борьбе, но потерпели два тяжёлых поражения. Искренне жаль эту команду», — приводит слова Ворачека чешский журналист Зденек Янда.

Подопечные Крэйга Рэмзи потерпели два поражения на этом турнире, пропустив шайбы на последней минуте. В игре со сборной Канады Марк Стоун отличился за 1,8 секунды до конца третьего периода, а Германия победила Словакию, уступая 1:2 за две минуты до окончания основного времени.

Словаков кто-то проклял. Вели 2:1 в концовке и проиграли матч за две минуты
Хозяева турнира в печали. Сначала уступили канадцам за секунду до конца игры, а теперь их обокрали немцы.
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