Швейцария — Россия: Артём Анисимов открыл счёт в матче чемпионата мира

В Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира 2019 года по хоккею встречаются сборные России и Швейцарии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Подопечные Ильи Воробьёва открыли счёт в первом периоде стараниями Артёма Анисимова. Нападающий российской команды удачно сыграл на добивании.
Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
- 19 мая 2019
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